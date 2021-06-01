Türkiye’de koronavirüse karşı öncelikle olarak Sinovac aşısı kullanıldı. Nisan ayı gibi ülkemizde Alman aşısı da kullanılmaya başladı. Aşı olacak kişilere tercih hakkı sunuluyor. İsteyen istediği aşıyı tercih edebiliyor. Aşı randevusu alacak olanlar ise Çin aşısının güvenli olup olmadığını merak ediyor. Peki, Sinovac ağır hastalıklatan koruyor mu?

Sinovac aşısı etkili mi? Sinovac ağır hastalığı önlüyor mu?

Dünya Sağlık Örgütü, Sinovac aşısına acil kullanım onayı verdi. Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ) yapılan yazılı açıklamada, üretildiği tesislerde yapılan denetimler de dahil Sinovac aşısına yönelik örgütün yaptığı değerlendirmenin tamamlandığı belirtildi.

Açıklamada, Sinovac'ın inaktif bir aşı olduğu ve kolayca depolanması nedeniyle çok kolayca uygulanabildiğinin altı çizildi. DSÖ'ye Kovid-19 aşılarının kullanımı konusunda danışmanlık yapan Stratejik Uzmanlar Danışma Grubunun (SAGE) da Sinovac'a yönelik araştırmalarını tamamladığı aktarılan açıklamada, "Mevcut kanıtlara dayanarak, DSÖ bu aşının 18 yaş ve üstü yetişkinlerde iki ila dört hafta arayla iki dozluk bir programda kullanılmasını önermektedir." ifadesi kullanıldı.

Sinovac aşısının etkinliğine ilişkin sonuçların da paylaşıldığı açıklamada, aşılananların yüzde 51'inde semptomatik hastalıkların önlediği kaydedildi.

Açıklamada, araştırma yapılan Sinovac aşısı olan kişilerin yüzde 100'ünde ağır vakaların ve hastaneye yatışların önlendiği vurgulandı.

Örgüt, ilk olarak 31 Aralık'ta Pfizer-BioNTech firmasının ürettiği Kovid-19 aşısının, daha sonra Oxford-AstraZeneca aşısı, AstraZeneca'nın aşı üreticisi Hindistan Serum Enstitüsünün (SII) ürettiği aşı, Astra ZenecaBio (Güney Kore), Moderna ve Janssen firmasının ürettiği aşılara acil kullanım onayı vermişti.

Konu hakkında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan açıklama geldi. Bakan Koca, “"Ülkemizde yaygın olarak kullanılan Sinovac firmasının COVID-19 aşısı Coronovac; Dünya Sağlık Örgütü tarafından da onaylandı. Güvenirliği ve etkisi kanıtlanmış her aşıyı vatandaşımızla buluşturmaya devam edeceğiz. Bu güce güvenin” dedi.