Koronavirüs salgınının sona ermesi için aşılar son derece önemli. Ülkemizde 14 Ocak’ta başlayan aşı uygulaması son dönemde ciddi bir hız kazandı. 15 Haziran’da 1 milyon 200 bini aşkın aşı yapıldı. Aşı randevusu almak isteyenler ve Sinovac tercihini seçenler ‘hata’ ile karşılaşıyordu. Son günlerde sistem Sinovac randevusu vermiyordu. Bugün itibariyle Çin aşısı da yeniden açıldı. Peki, kim ne zaman Çin aşısı olabilir?

Sinovac aşı randevuları açıldı | Sinovac aşı randevusu nasıl nereden alınır?

Koronavirüs aşı randevularınızı MHRS, E Nabız ve ALO 182’den alabilirsiniz. Çin aşı randevusu bugün itibariyle açıldı. MHRS’ye giriş yaptığınızda ana ekranda ‘Aşı randevusu’ kısmı yer alıyor. Bu ekrana tıkladığınızda karşınıza ‘Biontech ve Sinovac’ seçenekleri çıkacak. Buradan Sinovac’ı seçtiğinizde karşınıza semt ve hastane seçenekleri çıkacak. Aşı olmak istediğiniz merkezi onayladıktan sonra aşı gününüzü belirlemiş olacaksınız.

Öte yandan 10 gün içerisinde Rus aşısı yani Sputnik V için de aşı randevusu verilmeye başlanacağı gelen haberler arasında.

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