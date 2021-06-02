Türkiye’de 14 Ocak’tan bu yana uygulanan Sinovac aşısına ilişkin Dünya Sağlık Örgütü’nden önemli bir açıklama geldi. DSÖ, Sinovac aşısına acil kullanım onayı verdi. Peki, Çin aşısı Türkiye’de ne zaman üretilecek?

Sinovac aşı ne zaman Türkiye’de üretilecek?

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Sinovac-CoronaVac aşısının, güvenli ve etkili olduğu tespit edildikten sonra DSÖ acil kullanım listesine alındığını duyurmaktan mutluluk duyuyorum" dedi. Ghebreyesus, Sinovac aşısının iki doz uygulanmasının ardından "kalitesinin kesinleştiğini" vurguladı.

Sinovac şirketinin yetkilileri aralarında Türkiye’nin de olduğu 5 ülkeye aşı üretim lisansı vermişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu sürecin birkaç ayı bulacağını ifade etmişti.