Ankara’da yapılan Tekvando Poomsae Türkiye Şampiyonası’nda birinci olan Yusuf Eymen Fırıncı, Sinop’un gururu oldu.

43 ilden bin 100 sporcunun katıldığı şampiyonada minik erkekler kategorisinde Sinoplu Yusuf Eymen Fırıncı, Türkiye birincisi oldu. Yusuf Eymen Fırıncı, babası Doğan Fırıncı ve Seyit Bilal İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Aydın Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Ercan Yıldız’ı makamında ziyaret etti. Ardından açıklamalarda bulunan Doğan Fırıncı, “Ankara’da gerçekleştirilen şampiyonada ferdi dalda oğlum Yusuf Eymen Fırıncı miniklerde 1. oldu. Gerek Türkiye genelinde gerek Sinop’ta gerekse ailemiz olarak bu mutluluğu yaşamaktayız” dedi.

Yusuf Eymen Fırıncı ise, “5 yıldır tekvando sporuyla ilgileniyorum. Bu başarımı hocalarıma borçluyum” diye konuştu.