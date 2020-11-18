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Aktüel Sinop'tan Romanya'ya gitmek isteyen sığınmacıları taşıyan teknenin kaptanı tutuklandı
Aktüel

Sinop'tan Romanya'ya gitmek isteyen sığınmacıları taşıyan teknenin kaptanı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-11-18 17:00:33 -
Sinop'tan Romanya'ya gitmek isteyen sığınmacıları taşıyan teknenin kaptanı tutuklandı

SİNOP (AA) - Sinop'tan Romanya'ya yasa dışı yollarla 115 sığınmacının götürülmek istendiği belirlenen teknenin yabancı uyruklu kaptanı tutuklandı.

Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığının istihbarat çalışması sonucu, göçmen kaçakçılığına yönelik önceki gün düzenlenen operasyonda, Akliman açıklarındaki teknede, Romanya'ya gittikleri belirlenen Afganistan, Irak, İran ve Suriye uyruklu 115 sığınmacının yakalanmasıyla ilgili Sinop Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan kaptanın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen, Suriye uyruklu kaptan Hafız Mohamad, cumhuriyet savcısı tarafından ifadesinin alınmasının ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.


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