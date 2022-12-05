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Gündem Sinop'ta yürekler ağza geldi: 1'i ağır 5 yaralı
Gündem

Sinop'ta yürekler ağza geldi: 1'i ağır 5 yaralı

Sinop'un Türkeli ile Ayancık ilçelerini bağlayan karayolunda yolcu minibüsü ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-12-05 19:38:00 -
Sinop'ta yürekler ağza geldi: 1'i ağır 5 yaralı

Alınan bilgiye göre, Türkeli ilçesinden Ayancık istikametine seyir halinde olan Celil Ü.(53) idaresindeki 57 M 5076 plakalı yolcu minibüsü karşı yönden gelen Berat Ö. (22) kontrolündeki 57 EA 464 plakalı kamyon ile kafa kafaya çarpıştı.

Kazada, yolcu minibüsündeki yolculardan Ahmet Ç. (64), Çağrı B. (29), Nesrin Ş.(36), Tuğba B. 50) ve Bahriye S. (55) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulansla Ayancık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Ahmet Ç.'nin kafa travmasının olabileceği, bilincinin açık olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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