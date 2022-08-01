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Aktüel Sinop'ta otomobil devrildi! Yaralılar var
Aktüel

Sinop'ta otomobil devrildi! Yaralılar var

​​​​​​Sinop'ta, kontrolden çıkarak devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-08-01 22:43:00 -
Sinop'ta otomobil devrildi! Yaralılar var

​​​​​​Sinop'ta, kontrolden çıkarak devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Muhsin Tekcan'ın kullandığı 57 DN 758 plakalı otomobil, Boyabat ilçesi Küçük Sanayi Sitesi mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki arazide bulunan konteynere çarptı.

Kazada, sürücü ile Melek Ayşe Topaloğlu (41) ve Mükremin Sarıca (29) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Boyabat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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