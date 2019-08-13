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Sinop’ta Kurban Bayramı’nda sahiller doldu taştı

Karadeniz’in önemli turizm merkezlerinden Sinop sahilleri, Kurban Bayramı’nda tatilcilerin uğrak merkezlerinden biri oldu.

13 Ağustos 2019 Salı 09:12
Sinop’ta Kurban Bayramı’nda sahiller doldu taştı

Karadeniz’in önemli turizm merkezlerinden Sinop sahilleri, Kurban Bayramı’nda tatilcilerin uğrak merkezlerinden biri oldu.


Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Ahmet Çobanoğlu yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı tatilinde şehrin çok sayıda kişinin tercihi olduğunu söyledi. Başkan Ahmet Çobanoğlu, "Sinop son yıllarda olduğu gibi yine bu bayramda da ziyaretçi akınına uğradı. Sahillerimiz doldu taştı. Bu Sinop için çok olumlu oldu. Fakat bu hemen hemen her turistik şehirde aynı. Bu durum için normal diyebiliriz. Gönül ister ki trafik konusunda rahatlık olsun ama bu tür bayram zamanlarında bütün turistik mekanlarda bu tür yoğunluklar olabiliyor. Yoğunluk olması açısından olumlu buluyorum bu durumu" dedi.

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Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 09:12
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