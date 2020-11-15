  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Sinop'ta bir köy karantinaya alındı
Aktüel

Sinop'ta bir köy karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-11-15 12:48:53 -
Sinop'ta bir köy karantinaya alındı

SİNOP (AA) - Sinop'un Durağan ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı.

Durağan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Gökçebelen köyünde saptanan Kovid-19 vakalarının yayılımını engellemek için İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla köyde 14 gün süreyle karantina uygulanması kararı alındığı bildirildi.

Açıklamada, köye giriş ve çıkışların kapatıldığı belirtilerek kararlara uymayanlara idari para cezası verileceği, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacağı kaydedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Trump'ın Esper'in yerine atadığı isim hızlı çıktı: Yeni savunma bakanından 'radikal' talimat!
Dünya

Trump'ın Esper'in yerine atadığı isim hızlı çıktı: Yeni savunma bakanından 'radikal' talimat!

ABD'nin yeni Savunma Bakan Vekili Christopher Miller, bakanlık çalışanlarına gönderdiği yazıda "Tüm savaşlar bitmeli." ifadesini kullandı...
'İngilizce' konuşan Ekrem İmamoğlu'na en anlamlı cevabı Beyoğlu Belediye Başkanı verdi
Gündem

'İngilizce' konuşan Ekrem İmamoğlu'na en anlamlı cevabı Beyoğlu Belediye Başkanı verdi

Türkiye'yi çat pat İngilizcesi ile dünyaya şikayet eden İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na en anlamlı cevabı Beyoğ..
Görüntüler kamuoyunda infiale neden oldu! Devlet harekete geçti
Gündem

Görüntüler kamuoyunda infiale neden oldu! Devlet harekete geçti

Kağıthane'de 11 yıl önce beyin ameliyatı geçiren 15 yaşındaki çocuğa şiddet uygulayan iş yeri sahibi, polis tarafından gözaltına alındı. ..
Satılık 2014 Model Renault Fluence
Satılık 2014 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay