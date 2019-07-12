Sinop’a özgü yöresel ürünler dikiyor

Sinop’ta yaşayan 68 yaşındaki Nuriye Özpınar’ın diktiği yöresel ürünler büyük ilgi görüyor.

17 yıldır yöresel ürünler diktiğini belirten Özpınar, “Ninelerin giydiği dantel yakalı gömlekleri dikiyorum. Magnet yapıyorum.Fular üretiyorum. Önce kumaşı alıp küçük küçük kesiyorum, sonra işliyorum. Sonra tekrar makinede diktikten sonra kenarlarını oyalıyorum. Bir de fuları kesiyorum. Fularları da aynı şekilde 1 buçuk metre boyunda keserek onları da şekillendiriyorum. Yaptığım tüm ürünler yöresel. Tatilciler ürünlerimi gelince alıyorlar. Dışarı kargo ile gönderim yapmıyoruz. O şekilde bağlantım yok. Burası bize yetiyor. Eşimle ikimiz emekliyiz. İşimden çok memnunum" dedi.