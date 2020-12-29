  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Sinop, meydan projesiyle turizmde ivme kazanacak
Aktüel

Sinop, meydan projesiyle turizmde ivme kazanacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca kentte uygulanacak, 2 bin 500 yıllık tarihi surların da gün yüzüne çıkarılacağı Kent Meydanı Projesi Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylandı

Yeniakit Publisher
2020-12-29 12:46:00 -
Sinop, meydan projesiyle turizmde ivme kazanacak

SİNOP (AA) - Sinop’ta, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca uygulanacak ve 2 bin 500 yıllık tarihi surların ortaya çıkarılacağı Kent Meydanı Projesiyle şehrin turizm alanında ivme kazanması bekleniyor.

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, AA muhabirine, kent ve ülke tarihi açısından önemli bir değere sahip, tarihi surların da turizme kazandırılacağı projenin Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca onaylandığını söyledi.

Toplu Konut İdaresi tarafından hazırlanan projenin kısa sürede ihale aşamasına gelmesini beklediklerini anlatan Maviş, "Önemli bir turizm kenti olan Sinop, bu projenin tamamlanmasıyla turizmde yeni bir ivme kazanacak." dedi.

Maviş, hedeflerinin Sinopluların yıllardır özlemini kurdukları bir projeyi hayata geçirmek olduğunu belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Sinop Kent Meydanı Projesi hem tarih hem de turizm açısından çok önemli. Bilindiği gibi o bölgede tarihi surlarımız var. Biz ilk etapta surlar çevresinde binaları yıkarak tarihimizi gün yüzüne çıkarmak istiyoruz. Bunu yaparken de aynı zamanda vatandaşlarımızın kullanımına sunulanacak muhteşem bir alan yaratmak arzusundayız. TOKİ tarafından hazırlanan proje Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylandı. Şimdi sırada ihale edilmesi var." diye konuştu.

Projenin hayata geçmesinde önemli paya sahip Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum başta olmak üzere tüm ilgililere teşekkür eden Maviş, "Proje yeni yılla start alacaktır inşallah. Şimdiden kentimiz ve ülkemiz için hayırlı olsun." diye konuştu.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gündem

"Vatan haini"nden geri adım! Tepki çeken Bingür Sönmez tükürdüğünü yaladı: Espri yaptım

"Aşı yaptırmayanlar vatan haini" ifadesinden geri adım atan Bingür Sönmez, "Espri yaptım" ifadesiyle kendisini aklamaya çalıştı. Tepkilere r..
2021 bekçi maaşları ne kadar oldu?
Ekonomi

2021 bekçi maaşları ne kadar oldu?

2021 bekçi maaşları ne kadar oldu? Bekçi maaşına zam yapıldı mı? Güncel bekçi maaşları ne kadar? Asgari ücrete yapılan zammın ardından bekçi..
Fahrettin Altun: HDP'nin de onun efendilerinin de hedefinde olmak şereftir
Gündem

Fahrettin Altun: HDP'nin de onun efendilerinin de hedefinde olmak şereftir

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan kendisi için soru önergesi veren HDP'ye verdiği cevapta, "HDP'nin de onun efendilerini..
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay