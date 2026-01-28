Sinner’den Shelton’a tenis dersi: 3 sette gelen yarı final bileti!

Sezonun ilk Grand Slam turnuvası Avustralya Açık’ta heyecan dorukta. Turnuvanın 11. gününde kortun tozunu atan Jannik Sinner, ABD’li rakibi Ben Shelton karşısında hata yapmadı. 6-3, 6-4 ve 6-4’lük setlerle rakibini 3-0 mağlup eden İtalyan yıldız, şampiyonluk unvanını koruma yolunda dev bir adım daha attı. Sinner’in finale giden yoldaki son engeli ise Melbourne’ün kralı Novak Djokovic olacak.

Melbourne kentindeki turnuvanın 11. gününün akşam seansında çeyrek final karşılaşmaları yapıldı.

Turnuvada son iki yılın şampiyonu tek erkeklerin dünya 2 numarası Jannik Sinner, dünya 8 numarası Ben Shelton'ı 6-3, 6-4 ve 6-4'lük setlerle 3-0 yenerek adını yarı finale yazdırdı.

Sinner, finale kalma mücadelesinde 10 kez Avustralya Açık şampiyonu olan 4 numaralı seribaşı Sırp raket Novak Djokovic ile karşılaşacak.