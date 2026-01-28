Gökyüzü turuncuya döndü: Uzmanlar bir hafta sürecek tehlikeye karşı uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son raporlarına göre Kuzey Afrika’dan taşınan Sahra çöl tozları Türkiye’ye ulaştı. Lodosun etkisiyle batı illerinden yurda giriş yapan yoğun toz bulutları, atmosferde asılı kalarak hava kalitesini ciddi oranda düşürdü. Uzmanlar, önümüzdeki bir hafta boyunca etkisini sürdürecek taşınım nedeniyle solunum problemlerinin artabileceğini belirtiyor.

Marmara, Ege ve Akdeniz’de gökyüzü turuncu sisle kaplandı

Binlerce kilometre yol kat eden mineral yüklü mikroskobik partiküller özellikle Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde etkisini gösterdi. Gökyüzünde oluşan puslu ve kızılımsı görüntü dikkat çekerken, görüş mesafesinde düşüş yaşanıyor. Uzmanlara göre bu durum hem günlük yaşamı zorlaştırıyor hem de solunum yolları için ciddi risk oluşturuyor.

Yağmurla birleşirse çamur yağacak araçlar ve camlar kirlenecek

Havada yoğunlaşan çöl tozunun yağışla temas etmesi halinde “çamur yağmuru” görülebileceği uyarısı yapıldı. Bu durum araçların kısa sürede kirlenmesine, cam ve balkonların lekelenmesine neden olabiliyor. Yetkililer, araç yıkama ve dış mekân temizliği planlarının ertelenmesini öneriyor.

Kronik hastalar dikkat astım ve KOAH tetiklenebilir

Mikroskobik tozlar solunum yoluyla akciğerlerin en derin noktalarına kadar ulaşabiliyor. Astım, KOAH ve alerjik rahatsızlığı olan kişilerde nefes darlığı, öksürük ve göğüs sıkışması şikayetleri artabiliyor. Uzmanlar risk grubundakilerin dışarı çıkmamasını, çıkmak zorunda kalanların ise maske kullanmasını tavsiye ediyor.

24 ile sarı kodlu uyarı lodos, sağanak ve soğuk hava kapıda

Meteoroloji, 24 il için sarı kodlu kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı yayımladı. Adana, Antalya, İzmir, Muğla, Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Samsun, Trabzon ve Hatay başta olmak üzere birçok ilde sağanak ve kuvvetli rüzgar bekleniyor. Çöl tozunun bu sistemle birleşerek etkisini artıracağı, ardından ise daha sert ve soğuk hava dalgasının geleceği bildirildi.