0553 313 94 23

"Sınırlamanın Türk futboluna fayda getireceğine inanmıyorum"

- Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek:"Yabancı sınırlaması konusunda Yeni Malatyaspor olarak kuralın bu şekilde kalmasından yanayız"- "Kulüplere, Türk futboluna, altyapılara katkı sağlayacak, marka değerini artıracak birilerinin olması gerek"

21 Mart 2019 Perşembe 17:53
"Sınırlamanın Türk futboluna fayda getireceğine inanmıyorum"


İSTANBUL (AA) - Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkan Yardımcısı Adil Gevrek, Spor Toto Süper Lig'de uygulanan yabancı oyuncu kuralının aynı şekilde devam etmesi gerektiğini söyledi.

Vakfın Maslak'taki merkezinde gerçekleştirilen olağan toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Adil Gevrek, "Hem Kulüpler Birliği hem de Türk futbolu için yararlı bir toplantı olduğunu düşünüyorum. Yabancı sınırlaması konusunda Yeni Malatyaspor olarak kuralın bu şekilde kalmasından yanayız." diye konuştu.

Mevcut kuralda maç kadrosuna 14 yabancı futbolcunun 12'sinin yazılabildiğine değinen Gevrek, "Şu anda 12+2 ile oynuyoruz. Bu artı olmayabilir. Sınırlamanın Türk futboluna fayda getireceğine inanmıyorum. Altyapıya yatırım yapılması lazım. Milli takımları başarılı olan ülkelerin hiçbirinde sınırlama yok. Tam tersine serbest. " ifadelerini kullandı.

Altyapı ve yerli teşvikinin getirilmesi gerektiğini savunan Adil Gevrek, "Türk futbolunun marka değerini artırmak istiyorsak altyapımıza ve tesislerimize önem vermemiz lazım. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) da bu konuda teşvik sağlarsa bence daha faydalı olur. Yerli futbolcu gelişirse sınırlama otomatik olarak gelmiş olacak. Gelecek yeni lisanslama sistemiyle yabancı oyuncu sınırlamasının daha farklı olacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Adil Gevrek, yabancı oyuncu sayısının düşürülmesini isteyen kulüplerin de haklı sebepleri olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Kulüplerimizin haklı sebepleri var. Bunlardan bir tanesi Trabzonspor. Bana göre kendilerince çok doğru bir karar. Trabzon'da yetişen gençler var. Bunlara önem verilmesi lazım. Mevcut yönetimini de tebrik ediyorum. 17-18 yaşındaki gençler oynuyor. Bunların olması çok güzel ama sınırlama olmadan da bunun yapılabileceğini gördük. 14 yabancı oyuncu kuralı varken de bu kulüplerimiz gençleri çıkarabiliyor."

TFF'de 1 Haziran'da yapılacak seçimle ilgili de istişarede bulunduklarını vurgulayan Adil Gevrek, "Kulüpler Birliği olarak sadece istişare yaptık. Kulüpler ve camialar var ama asıl ortak değirimiz Türk futbolu. Ülke futboluna katkı sağlamamız lazım. Federasyon başkanının Türk futboluna hizmet edecek, işinin ehli kişi olmalı. Türk futboluna hizmet edecek biri olmalı. Kulüpler Birliği olarak burada etkili olmamız lazım. Kulüplere, Türk futboluna, altyapılara katkı sağlayacak, marka değerini artıracak birilerinin olması gerek." diyerek sözlerini tamamladı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 17:53
  1. Adil Gevrek
  2. Evkur Yeni Malatyaspor
  3. Futbol
  4. Kulüpler Birliği Vakfı
  5. Spor Toto Süper Lig
  6. SÜPERLİG

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Pompeo açıkladı: İsrail'in ABD'den iyi dostu yok
    1. Pompeo açıkladı: İsrail'in ABD'den iyi..
    2. UEFA'dan Ronaldo'ya para cezası
    3. Bandırma’ya Adalet Ormanı
    4. Öğrenciler, Dünya Ormancılık Günü’nde..
    5. Antalya’da telefon dolandırıcılığı..
    6. Cezaevi firarileri Kağızman'da yakalandı
    7. TÜROB’un yeni Başkanı Müberra Eresin..
    8. Özel Olimpiyat Dünya Oyunları’nda..
    9. Taşköprü’de doğalgaz boru hattına..
    10. Down Sendromlu minkler doyasıya eğlendi
    11. Ordu’da uyuşturucu ticaretine 3..
    12. Down sendromlu çocuklar bir günlüğüne..
    13. "Kushner kardeşlerin Suudi Arabistan..
    14. MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen atama..
    15. Minikler en iyi masalı anlatmak için..
    16. Hakverdi; “Kendisini CHP’nin önüne..
    17. Down sendromlu çocuklar doktor oldu
    18. İDO'nun Bandırma seferleri iptal edildi
    19. 'Ölü buldum' dediği arkadaşının katil..
    20. Tosya’da Nevruz Bayramı coşkuyla..
    Mansur Yavaş, seçim yarışını kaybetti! İşte Yavaş'ı bitiren nedenler...
    Mansur Yavaş, seçim yarışını kaybetti! İşte Yavaş'ı bitiren nedenler...
    NATO'dan Türkiye'ye müdahale provası
    NATO'dan Türkiye'ye müdahale provası
    CHP'yi sarsan Şişli anketi açıklandı!
    CHP'yi sarsan Şişli anketi açıklandı!
    Hasip Kaplan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ağır hakaret!
    Hasip Kaplan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ağır hakaret!
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım

    Günün Karikatürü

    21 Mart 2019
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!
    Türkiye'den Çin hamlesi!
    Türkiye'den Çin hamlesi!