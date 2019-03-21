



İSTANBUL (AA) - Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkan Yardımcısı Adil Gevrek, Spor Toto Süper Lig'de uygulanan yabancı oyuncu kuralının aynı şekilde devam etmesi gerektiğini söyledi.

Vakfın Maslak'taki merkezinde gerçekleştirilen olağan toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Adil Gevrek, "Hem Kulüpler Birliği hem de Türk futbolu için yararlı bir toplantı olduğunu düşünüyorum. Yabancı sınırlaması konusunda Yeni Malatyaspor olarak kuralın bu şekilde kalmasından yanayız." diye konuştu.

Mevcut kuralda maç kadrosuna 14 yabancı futbolcunun 12'sinin yazılabildiğine değinen Gevrek, "Şu anda 12+2 ile oynuyoruz. Bu artı olmayabilir. Sınırlamanın Türk futboluna fayda getireceğine inanmıyorum. Altyapıya yatırım yapılması lazım. Milli takımları başarılı olan ülkelerin hiçbirinde sınırlama yok. Tam tersine serbest. " ifadelerini kullandı.

Altyapı ve yerli teşvikinin getirilmesi gerektiğini savunan Adil Gevrek, "Türk futbolunun marka değerini artırmak istiyorsak altyapımıza ve tesislerimize önem vermemiz lazım. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) da bu konuda teşvik sağlarsa bence daha faydalı olur. Yerli futbolcu gelişirse sınırlama otomatik olarak gelmiş olacak. Gelecek yeni lisanslama sistemiyle yabancı oyuncu sınırlamasının daha farklı olacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Adil Gevrek, yabancı oyuncu sayısının düşürülmesini isteyen kulüplerin de haklı sebepleri olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Kulüplerimizin haklı sebepleri var. Bunlardan bir tanesi Trabzonspor. Bana göre kendilerince çok doğru bir karar. Trabzon'da yetişen gençler var. Bunlara önem verilmesi lazım. Mevcut yönetimini de tebrik ediyorum. 17-18 yaşındaki gençler oynuyor. Bunların olması çok güzel ama sınırlama olmadan da bunun yapılabileceğini gördük. 14 yabancı oyuncu kuralı varken de bu kulüplerimiz gençleri çıkarabiliyor."

TFF'de 1 Haziran'da yapılacak seçimle ilgili de istişarede bulunduklarını vurgulayan Adil Gevrek, "Kulüpler Birliği olarak sadece istişare yaptık. Kulüpler ve camialar var ama asıl ortak değirimiz Türk futbolu. Ülke futboluna katkı sağlamamız lazım. Federasyon başkanının Türk futboluna hizmet edecek, işinin ehli kişi olmalı. Türk futboluna hizmet edecek biri olmalı. Kulüpler Birliği olarak burada etkili olmamız lazım. Kulüplere, Türk futboluna, altyapılara katkı sağlayacak, marka değerini artıracak birilerinin olması gerek." diyerek sözlerini tamamladı.