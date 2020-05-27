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Aktüel

Sınırda bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Kilis’te, Suriye’den Türkiye’ye getirilen bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-27 18:11:02 -
Sınırda bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Kilis’te, Suriye’den Türkiye’ye getirilen bin paket kaçak sigara ele geçirildi.


1’inci Hudut Alayı 2’inci Hudut Tabur Komutanlığına bağlı Öncüpınar 4’üncü Hudut Bölük Komutanlığı Şimşek Hudut Karakolu Sorumluluk sahasından Suriye’den Türkiye’ye kaçak sigara geçirmek isteyen bir guruba hudut birliklerinin müdahale etmesi sonucu şüpheliler Suriye’ye kaçtı Arazide yapılan aramada, bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

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