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Siyaset Sınıra giden Sarıgül hükümete çağrıda bulundu
Siyaset

Sınıra giden Sarıgül hükümete çağrıda bulundu

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Suriye sınırındaki Kilis’ten cezaevinde yatan mahkumlar için yaptığı af çağrısını yineledi.

Yeniakit Publisher
2022-06-25 00:00:00 - 2022-06-25 00:22:24
Sınıra giden Sarıgül hükümete çağrıda bulundu

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Kilis'te cezaevi önünde af çağrısını yineledi.

Sarıgül, Kilis Ceza İnfaz Kurumu önünde yaptığı açıklamada, 9 Nisan'da af çağrısında bulunduklarını ve bu kapsamda şu anda 39'uncu ilde olduklarını söyledi.

Af çağrısını yineledi

Devletten cezaevindeki kader mahkumlarına yardımcı olmalarını beklediklerini aktaran Sarıgül, bütün siyasi partilerin bu af çağrısına kayıtsız kalmamalarını istedi.

Bakanlar Kuruluna teşekkür eden Sarıgül, "Af çağrımız münasebetiyle Bakanlar Kuruluna çok teşekkür ediyorum. 90 binin üzerinde yarı açık cezaevlerinde bulunan, süreleri dolan mahkumların süresi uzatılmıştır. İnşallah o 90 bin kader mahkumuna sağlanan kolaylık 250 bin kader mahkumuna da sağlanacaktır. Kilis'ten bütün yurttaşlarıma, ülkeme, siyasi partilere anneler, babalar, çocuklar için affet Türkiyem." ifadelerini kullandı.

Açıklamanın ardından kent merkezinde semt pazarını ziyaret eden Sarıgül, vatandaşlarla sohbet ederek taleplerini dinledi.

 

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Yorumlar

Vahap Kalyoncu

Çok saçma ve aptalca ,benim babamı veya bir yakınımı öldüren bir insani devletin affetmeye hakkı yoktur zaten çokta ceza almıyor bu katiller sürüsü.

Saffet

Gerçek Adalet sonucu ceza alan cezasını çeksin torpille ceza verilen lerede af cikarilsin diye düşünüyorum
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