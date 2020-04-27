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Aktüel

Singapur'da Kovid-19 vaka sayısı 14 bini geçti

2020-04-27 12:22:20 -
Singapur'da Kovid-19 vaka sayısı 14 bini geçti

ANKARA (AA) - Güney Asya ülkesi Singapur'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 14 bini aştı.

Channel News Asia televizyonunun haberine göre, Sağlık Bakanlığı, Singapur'da 799 yeni Kovid-19 vakası tespit edildiği ve böylece ülkede şimdiye kadar tespit edilen vaka sayısının 14 bin 423'e yükseldiğini açıkladı.

Yeni vakalardan yalnızca 14'ünün Singapur vatandaşı veya ülkede sürekli ikamet edenler olduğu, diğerlerinin çoğunlukla yabancı işçi misafirhanelerinde kalan çalışma iznine sahip kişiler olduğu belirtildi.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Singapur'da yeni tip koronavirüs nedeniyle 12 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 1060 kişi de iyileşti.

Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong, geçen hafta yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüsün yayılmasını önlemek için "devre kesici" süreç olarak adlandırdığı kısmi tecridin uzatılarak 1 Haziran'a kadar uygulanacağını duyurmuştu.

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