Sineklik temizliği için...

Evlere çeşitli sebeplerle takılan sineklikleri temizlemek her zaman zordur. Çoğu zaman sinekliklere yapışan lekeler çıkmak nedir bilmez. İşte sinekliklerde oluşan lekeleri ve yapışan tozları kolayca çıkarmak için yapmanız gerekenler...

SİNEKLİK TEMİZLİĞİ NASIL OLMALI?

MALZEMELER

Bir kova kaynamış su

Bir bardak dolusu karbonat

YAPILIŞI:

Bir kova suyu tamamen fokurdayana kadar kaynatın. İçine bir karbonat ekleyin. daha sonra tencereyi ocaktan alın. Köpürmeye başlayan karbonatlı suyun içine sinekliği koyun, bu işemi yaptıktan sonra duru su ile yıkayın.

Kolay gelsin.