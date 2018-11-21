Sineklere karşı olan kimyasallar size de karşı!



Hep söylenenleri önce bir tekrar edelim. Geceleri mümkünse koruyucu tül perdeli yataklar kullanmalı.. Özellikle bebeklerde ciltten emilim çok olacağı için, cilde sık sık kimyasal sinek kovucu sürmek doğru değildir. Bunu yetişkin olanlar da yapmasın. Kaşıntı elbette can sıkıcı ama, bile bile bedeninize zehir sıktığınızı da herhalde farkındasınız!

Yaz akşamlarında uzun kollu, ince, hava alan pamuklu giysilerle sineğin sokabileceği alanı azaltmak gerekir.

'Geceleri, sineklikli odanın ilaçlanıp yatmadan önce iyice havalandırılması da uygun bir yöntemdir" denilir hep. İşte orada durun!

Asıl yapmanız gerekenler..

Sivrisineklere karşı en etkili yöntemlerden biri de odanızda fesleğen ya da reyhan bulundurmak. Yöntemin daha etkili olmasını istiyorsanız bu iki bitkiyi başucunuzda bulundurmanızda fayda var!

Karadeniz’de uygulanan yöntemlerden biri de lambanızın üzerine bir poşet su asmak.

Sivrisinekler daha çok terli olan vücutlara ve ayak kokusu problemi yaşayan kişilere gelmektedir. Yatmadan önce duş almanız sizi sivrisineklere karşı koruyacaktır.

Sivrsineklere karşı etkili yöntemlerden biri de soğan ve sarmısak. Yapılan araştırmada % 100 sonuç alınmış ve sivrisineklerin sarmısak ve sarmısak yağı olan yerlere yaklaşamadığı görülmüştür.

Karanfil kokusu sivrisinekleri rahatsız eder. Yeşil limonu kesip üzerine karanfil taneleri koyarak da korunmak mümkün.

Isırıklara karşı

Sivrisinek ısırıklarına karşı doğal yağları kullanmayı deneyin! İşte ısırıklara karşı en etkili yağlardan bazıları:

Limon, defne, okaliptüs, portakal kabuğu, çay ağacı ve vanilya yağı. Bu yağları vücudunuza sürmek istemiyorsanız bu yağları bir miktar suyla karıştırıp sprey yapıp odanızda sıkabilirsiniz.

Bir kalıp sabunu ıslatıp, ıslak sabunu ısırığın üstüne sürtebilirsiniz.

Isırığın üzerine buz sürmek sizi rahatlatacaktır.

Ve en çok kullanılan yöntemlerden biri de elbette limon kolonyası!