Sinekler koronavirüs bulaştırır mı? Sinekler virüs taşır mı?

Sinekler koronavirüs bulaştırır mı?

Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) yapılan açıklamada, coronavirüsün sivrisinekler ya da diğer haşareler aracılığıyla insana bulaştığı yönünde veri olmadığı belirtildi.

Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) yapılan açıklamada, coronavirüsün sivrisinekler ya da diğer haşareler aracılığıyla insana bulaştığı yönünde veri olmadığı belirtildi.

Dünya Sağlık Örgütü, yeni tip koronavirüsün kan yolu ya da deriden temas yoluyla buluşmadığını vurgulayarak şu açıklamayı yapıyor:

"Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bir solunum yolu virüsüdür. İnsanların öksürmesi ya da hapşırmasıyla bulaşabilir. Ya da bir yüzeyin üzerinde insanların ellerine bulaştıktan sonra, o elin ağız ya da buruna götürülmesi yoluyla bulaşabilir."

Youtube canlı yayınında izleyenlerin sorularını yanıtlayan Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, sineklerin koronavirüs taşıdıklarını düşünülmediğini söyledi.

Koronavirüs nasıl bulaşıyor?

Fatalite yani ölüm hızı SARS salgınında %11 ve MERS-CoV' da %35-50 arasında iken DSÖ' nün Çin Halk Cumhuriyetine ait COVID-19 raporuna göre fatalite hızı % 3,8 olarak bildirilmiştir. Asemptomatik vakaların da olması nedeniyle hafif seyirli vakaların evde takibi mümkün olsa da hastaların evde de mutlaka izlenmeye devam edilmesi gerekmektedir. Koronavirusun nasıl bulaştığına bakacak olursak; hastalık esas olarak damlacık yoluyla bulaşmaktadır. Ayrıca hasta bireylerin öksürme, hapşırma yoluyla ortaya saçtıkları damlacıklara diğer kişilerin elleri ile temas etmesi sonrasında ellerini ağız, burun veya göz mukozasına götürmesi ve temas etmesi ile bulaşmaktadır.