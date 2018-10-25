Sinead O'Connor, müslüman oldu! İşte nedeni...

1990'lı yıllarda dünya müzik piyasasına 'Nothing Compares' adlı şarkısı ile damgasını vuran Sinead O'Connor, "Müslüman olmaktan gurur duyduğumu açıklamak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Nedenini açıkladı

İslam'a geçme sebebiyle ilgili çarpıcı mesajlar veren O'Connor, "Bu zekice bir teolojik yolculuğun doğal bir sonucudur. Tüm kutsal metinler, diğer kutsal metinleri gereksiz kılan İslam'a götürür" ifadelerini kullandı.

Yeni ismi 'Şüheda'

Yeni ismini 'Şüheda' olarak duyuran O'Connor, Twitter'daki takipçilerine ezan okuduğu bir video da yayınladı.