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Sınav stresiyle baş etme metotları

Sınav, yaşamın birçok alanında karşımıza çıkmaktadır. Öğrencilerin yaşadığı sınav stresi başarısız olunmasına sebebiyet vermektedir. Bu sancılı süreçte aileye çok fazla iş düşmektedir. Ailelereve öğrencilere yardımcı olabilecek pratik bilgiler yazının devamında...

21 Ekim 2018 Pazar 16:34
Sınav stresiyle baş etme metotları

AİLELERE TAVSİYELER

* Sınavı yaşama değil, sınavla yaşamak ilkesine uygun hareket etmek yani tek odağın sınav olmaması. 
* Değer verildiği ve sevildiği mesajını tutarlı ve sürekli bir şekilde abartmadan vermek ve sevgiyi saklamamak. 
* Her türlü kıyaslamadan kaçınmak. 
* Hatayı öne çıkaran negatif disiplin anlayışından, çözüme odaklanan pozitif disiplin anlayışına geçmek. 
* Sonuç endeksli değil, süreç odaklı ve yapıcı eleştiri sistemi geliştirmek. Eleştiride kişiliği zedeleyici unsurları bulundurmamak. 
* Aile ile ilgili karar alma ve uygulama mekanizmasına katılımını sağlamak, kontrolcü, baskıcı ya da aşırı özgürlükçü tutumlardan uzak durmak. 
* Sürekli doğruyu göstermeye çalışan ve bu yönde müdahale eden ebeveyn olmak yerine, rehber ve model olmayı tercih etmek. 
* Hata yapmasına şans tanımak, hatalarının sonucunda bedel ödemesine imkan bırakmak, güven ve cesaret vermek.

ALTIN ÖĞÜTLER

* Sınav başarısı birinci amacınız olmalı, tek amacınız olmamalı. 
* Düşünceler endişeleri ve geriliminizi artırıyorsa; öğrenme yeteneğinizi azaltacaktır. 
* Zihninizdeki endişe ve korkuları rafa koyun, sınav sonrası düşünün. 
* Kazanamamak dünyanın sonu değildir. Kesinlikle başka bir çıkış yolu vardır.
* Stres var, panik yok.
* Şimdi çalışma zamanı. 
* Geçmişteki başarılarınızı düşünün. 
* Öğrenemediklerinizi değil, öğrendiklerinizi düşünün. 
* Az stres faydalıdır, öğrenmeyi artırır. 

SINAV KAYGISI VE SONUÇLARI

1. Performans kaygısı ve başarı korkusunun gelişmesi 
2. Kırılma dönemleri ve nedenleri 
3. Depresyon, uyku ve yeme bozulmaları 
5. Somatizasyon 
6. Tikler ve diğer dürtü kontrol sorunları 
7. Obsesif-kompulsif bozukluklar

Haber Tarihi: 21 Ekim 2018 Pazar 16:34
  1. Hatay
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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