Sınav görevlisi ödemeleri yattı mı? AÖF AUGİS sınav görevli ücretleri ne zaman yatacak?

Sınav gözlemci ücretleri yattı mı? Anadolu Üniversitesi AÖF ara (vize) sınavları 27-28 Kasım tarihlerinde başarılı bir şekilde tamamlandı. Binlerce adayın katılım sağladığı sınavın sona ermesinin ardından gözler AÖF sınavında görevli ücretlerinin yatacağı tarihe çevrildi. AÖF sınavında gözetmen, salon başkanı, yedek gözetmenlik olarak görev alan öğretmenler, AÖF görevli ücretleri yattı mı, ne zaman yatacak? sorusuna yanıt aramaya başladı.

AÖF AUGİS sınav görevli ücretleri ne zaman yatacak?

Anadolu Üniversitesi AÖF ara sınavları 27-28 Kasım tarihlerinde yüz yüze gerçekleştirildi. Sınavda gözetmenlik yapan görevliler AÖF ücretini ve yatırılacağı tarihi merak ediyor. Peki AUGİS sınav görevli ücretleri ne zaman yatacak? AÖF sınav görevli ücretlerinin yatacağı tarih henüz açıklanmadı. Görevli ücretlerine dair detaylar, https://augis.anadolu.edu.tr/üzerinden takip ediliyor.

Sınav görevlisi ücretleri ne kadar?

AÖF, MEB, ÖSYM, sınav görevli ücretleri ne kadar:

AÖF, yeni sınav görevli ücretlerini açıkladı. buna göre;

Bina sınav sorumlusu 280 TL,

Bina sınav sorumlusu yardımcısı 230 TL,

Salon başkanı 200 TL,

Gözetmen 170 TL ücret alacak.

MEB sınav görevli ücretleri ne kadar?

Bina Sınav Komisyon Başkanı 265,40 TL,

Bina komisyon üyesi 237,47 TL,

Salon başkanı 230,48 TL,

Gözetmen 223,50 TL,

Yedek gözetmen 167,63 TL,

E-Sınav salon başkanı 181,60 TL,

E-sınav salon gözetmeni 167,62 TL

ÖSYM, sınav görevli ücretleri ne kadar?

Bina sınav sorumlusu 396 TL,

Bina sınav sorumlusu yardımcısı 264 TL,

Bina yönetici sınav görevli ücreti 264 TL,

Bina yardımcı yönetici sınav görevli ücreti 237 TL,

Salon başkanı 237 TL,

Gözetmen 198 TL,

Yedek gözetmen 158 TL.