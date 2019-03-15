Sinan Gümüş, Galatasaray'dan ayrılıyor! İşte yeni adresi
Galatasaray'ın tecrübeli futbolcularından Sinan Gümüş'ün, Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim'a transfer olacağı iddia edildi.15 Mart 2019 Cuma 12:30
Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Sinan Gümüş'ün Alman Ligi ekiplerinden Hoffenheim ile görüşmelere başladığı bildirildi.
Sinan, Galatasaray Yönetimi'nin yeni sözleşme teklifini reddetti.
Sinan Gümüş bu sezon sarı kırmızılı formayla 14 maça çıkmış, 4 gol atıp 2 de asist yapmıştı.
(Takvim)
YORUM YAZ