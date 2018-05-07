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Sinan Engin'den Samet Aybaba yorumu: Şampiyon olacaksa Başakşehir olsun...

Spor yorumcusu Sinan Engin, Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 12:12
Sinan Engin'den Samet Aybaba yorumu: Şampiyon olacaksa Başakşehir olsun...

Spor yorumcusu Sinan Engin, Beyaz TV'de yayınlanan programda ses getirecek açıklamalarda bulundu.

"Samet Aybaba'nın Başakşehir adına üzüldüğünü sandım. O anki bakışı hali onu andırıdı. Şampiyon olacaksa Başakşehir olsun düşüncesi gibi. Uzatmalarda gelen golle adamları yaktık gibi. Üzüldü onların adına. Veya ne yapayım ben bu golü gibi düşünebilir."

Kaynak:Ajansspor

 

 

Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 12:12
  1. Sinan Engin
  2. Samet Aybaba
  3. Başakşehir
  4. Sivasspor
  5. Medipol Başakşehir

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