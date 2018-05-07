Sinan Engin'den Samet Aybaba yorumu: Şampiyon olacaksa Başakşehir olsun...

Spor yorumcusu Sinan Engin, Beyaz TV'de yayınlanan programda ses getirecek açıklamalarda bulundu.

"Samet Aybaba'nın Başakşehir adına üzüldüğünü sandım. O anki bakışı hali onu andırıdı. Şampiyon olacaksa Başakşehir olsun düşüncesi gibi. Uzatmalarda gelen golle adamları yaktık gibi. Üzüldü onların adına. Veya ne yapayım ben bu golü gibi düşünebilir."

Kaynak:Ajansspor