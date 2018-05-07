Sinan Engin'den Samet Aybaba yorumu: Şampiyon olacaksa Başakşehir olsun...
Spor yorumcusu Sinan Engin, Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.07 Mayıs 2018 Pazartesi 12:12
Spor yorumcusu Sinan Engin, Beyaz TV'de yayınlanan programda ses getirecek açıklamalarda bulundu.
"Samet Aybaba'nın Başakşehir adına üzüldüğünü sandım. O anki bakışı hali onu andırıdı. Şampiyon olacaksa Başakşehir olsun düşüncesi gibi. Uzatmalarda gelen golle adamları yaktık gibi. Üzüldü onların adına. Veya ne yapayım ben bu golü gibi düşünebilir."
Kaynak:Ajansspor
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