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Sinan Engin'den Kayserispor açıklaması: Galatasaray paf takımıyla oynasaydı bu kadar rahat kazanamazdı

Futbol yorumcusu Sinan Engin, Galatasaray'ın 3-0 galibiyeti ile sonuçlanan Kayserispor maçını yorumlarken teknik direktör Ertuğrul Sağlam'a ise eleştirilerde bulundu.

11 Kasım 2018 Pazar 13:14
Sinan Engin'den Kayserispor açıklaması: Galatasaray paf takımıyla oynasaydı bu kadar rahat kazanamazdı

Galatasaray, Süper Lig 12. haftasında deplasmanda Kayserispor'u 3-0 mağlup ettiği maç sonrası Beyaz TV yorumcusu Sinan Engin müsabakayı değerlendirdi.

''DEMEK Kİ GALATASARAY'IN EKSİĞİ YOKMUŞ''

Galatasaray'ın yıldızı futbol takımıydı. Yeni Malatyaspor maçı sonrası Fatih Terim bir sürü eksiğimiz var demişti. E bugün kazandın? Demek ki eksiği yokmuş Galatasaray'ın. Geniş kadrosu varmış ve bu takımdaki herkes as oyuncusuymuş. Galatasaray'ın galibiyetini kutluyorum. Çok zor bir virajdan 3 puanla dönüldü.

''GALATASARAY PAF TAKIMIYLA OYNASAYDI BU KADAR RAHAT KAZANAMAZDI''

Galatasaray eğer bugün kaybetmiş olsaydı çok sıkıntı yaşayacaktı. Kayserispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Galatasaray'ı küçümsemiş. Galatasaray paf takımıyla oynasaydı bu kadar rahat kazanamazdı. Diğer taraftan ben Kayserispor'u bu sezon Fenerbahçe maçındaki gibi bekliyordum.

Haber Tarihi: 11 Kasım 2018 Pazar 13:14
  1. Malatya
  2. Sinan Engin
  3. Galatasaray
  4. Kayserispor
  5. Süper Lig Haberleri
  6. Galatasaray Paf takımı
  7. Ertuğrul Sağlam

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