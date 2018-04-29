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Sinan Engin'den bomba iddia: Şenol Güneş teknik direktörlüğü bırakacak

Spor yorumcusu Sinan Engin, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş hakkında ses getirecek açıklamalarda bulundu.

29 Nisan 2018 Pazar 00:16
Sinan Engin'den bomba iddia: Şenol Güneş teknik direktörlüğü bırakacak

Galatasaray - Beşiktaş maçıyla öngörüde bulunan Engin, olaylı Fenerbahçe - Beşiktaş maçına da parantez açtı. Sinan Engin, Şenol Güneş ve Aykut Kocaman'la ilgili gündemi sarsacak iddia da bulundu. 

Sinan Engin, Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol programında konuştu. 

Sözlerine Kasımpaşa - Fenerbahçe maçıyla başlayan Sinan Engin, "Bugün Fenerbahçe güzel bir galibiyet aldı. Kasımpaşa'nın oyun stilini anlamıyorum. Cüneyt Çakır, Türkiye'de kötü bir maç yönetiyor. Bu akşam Fenerbahçe'nin lehine iki tane penaltı verilmedi. Valbuena'yı çok beğendim. Valbuena konusunda, Aykut Kocaman'ı çok eleştirdik ama Valbuena oyuna sonradan girince çok etkili" dedi. 

Şenol Güneş ve Aykut Kocaman hakkında da konuşan Engin, "Aykut Kocaman, sezon sonunda istifa edecek. Şenol Güneş ise teknik direktörlüğü bırakacak. Yaşananlardan sonra Şenol Hoca çok yıprandı! Aldığım son bilgiler bu" ifadelerini kullandı. 

 



Haber Tarihi: 29 Nisan 2018 Pazar 00:16
  1. Sinan Engin
  2. Şenol Güneş
  3. Beşiktaş

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