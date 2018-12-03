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Sinan Engin'den Beşiktaş Galatasaray derbisi yorumu: Cüneyt Çakır'ın tüm kararları doğru

Spor yorumcusu Sinan Engin, Beşiktaş Galatasaray derbisini değerlendirirken hakem Cüneyt Çakır'ın daVAR'da verdiği tüm kararların doğru olduğunu dile getirdi.

03 Aralık 2018 Pazartesi 02:41
Sinan Engin'den Beşiktaş Galatasaray derbisi yorumu: Cüneyt Çakır'ın tüm kararları doğru

üper Lig 14. haftasında sahasında Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti. Maçın ardından Beyaz TV yorumcusu Sinan Engin müsabakayı değerlendirdi.


Şenol Güneş'i kutluyorum. Derbide güzel futbol olmadı ama kazanan haklıdır. Şenol hoca gençlere şans vermiştir. Bu da bir cesarettir. Beşiktaş önemli bir 3 puan aldı.

"Cüneyt Çakır'ın kararlarının hepsi doğru''

Cüneyt Çakır'ın VAR kararlarını yorumlayan Sinan Engin, "Cüneyt Çakır'ın VAR kararlarının hepsi doğru. Beşiktaş bugün hakem hatası veya hakem kararlarıyla değil, bileğinin gücüyle kazanmıştır. Vida ve Onyekuru'nun pozisyonlarında penaltı yok. Onyekuru elle alıyor. Vida'nın pozisyonunda ise mesafe çok yakın." dedi.

Sinan Engin, "Cüneyt Çakır VAR'a gittikten sonra böyle hata yapmaz. Hele de böylesine gergin bir ortamda." diye konuştu.

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 02:41
  1. Sinan Engin
  2. Beşiktaş
  3. Galatasaray
  4. Cüneyt Çakır

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