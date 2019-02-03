Sinan Engin: Tolgay Arslan, Vodafone Park'a geldiğinde Beşiktaş taraftarı küfür ederse...

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer olan Tolgay Arslan, Göztepe maçı öncesinde Fenerbahçe armasını öperek tribünleri selamladı ve karşılaşmanın ardından "Beşiktaş armasını daha önce hiç öpmedim" şeklinde açıklama yapınca bu sözler uzun süre konuşuldu.

Sinan Engin, "Zamanında hep söyledim. Futbolcular bu tarz fanatik söylemler yapmamalı. Hep söyledim. Gittikleri takımlarda fanatik işlere girmemeliler. En çok da Volkan Demirel için söyledim. Bu sözler taraftarları tahrik ediyor. Ondan sonra taraftara 'Niye küfür ediyorsunuz? diyoruz ama sen bunu yaparsan taraftarı da tahrik edersin." ifadelerini kullandı.

"Beşiktaş arması sana 6 milyon euro verdi''

Beşiktaş arması sana 6 milyon euro verdi. Hepimiz gariban çocuğuyuz. Garibanlıktan geldik. Muhtemelen baban şu rakamı 300 senede falan kazanır. Beşiktaş verdi sana bu. Sen bunu mu gördün Beşiktaş camiasına? Bakın Tolgay'ın ligde golü yok. Mustafa Pektemek'in kaç tane golü var ama Mustafa Pektemek, Tolgay kadar Beşiktaş taraftarının gözünde değer kazanmadı."

''Beşiktaş'ı küçültüyorsun''

"Çok açık söylüyorum. Tolgay Arslan, Vodafone Park'a geldiğinde Beşiktaş taraftarı küfür ederse, 'Beşiktaş taraftarı neden küfür ettiniz?' demem, diyemem. Sen burada Beşiktaş'ı küçültüyorsun.

Beyaz Tv