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Simitteki susam çocukların boyunu uzatıyor

Siz hiç muhteşem bir deniz manzarasına karşı, sadece bir simitle mutluluğa doydunuz mu? Bol susamlı, çıtır ve hafifce yanmış mis gibi bir Simit ve yanında çayın yaydığı o enfes koku… Hangi "restaurant", hangi "cafe" sağlar bu imkanı? Cevap veremezsiniz düşünmeyin boşa.

28 Ekim 2018 Pazar 14:59
Simitteki susam çocukların boyunu uzatıyor


Fakat burada simitin susamını hatırlatmak istiyoruz size. Susam, Asya, Avrupa, Anadolu ve özellikle de Hindistan’da yetişiyor. Susam tohumları mekanik şekilde sıkıştırılarak susamyağı elde edilir. Zeytinyağı gibi çözü ve yumuşatıcı özellikleri vardır. Yemek yağı olarak kullanıldığı gibi, tıp alanında da kullanılmıştır.

Susam tohumlarının kabuğunun soyulup ezilmesiyle de tahin elde edilmekte olup, bununla aynı zamanda pekmezle birlikte yenilen veya tahin yapılmaktadır.

Pekmezle susam zaten simiti simit yapan ikilidir.

Susam, müshil ilaç niteliğindedir. Yaralar ve sertlikler üzerine merhem gibi sürülebilir. Yenildiğinde vücudu normal bir şekilde ısıtır ve şişmanlatır, bu özellik hem tohumunda ve hem de yağında mevcuttur. Diğer bütün tohumlardan daha yağlıdır, bu sebeple çabucak bozulur. Hazmı pek iyi değildir. Hafifçe kızartılacak olursa veya bal ile birlikte alınırsa, yan etkisi giderilmiş olur. Simitte olan budur.

Susam yağı, boğaz sertliğine ve öksürüğe karşı gayet faydalıdır. Eğer saçlar, susam yaprağının kaynatılmış suyu ile yıkanırsa, yumuşatır ve uzatır, başta meydana gelen kepeklenmeyi de giderir. Susamyağı, reyhan suyu ve zeytinyağı ile karıştırılıp kaynatıldığı zaman, elde edilen sıvı, saçların güzel bir şekilde sertleşmesini sağlar.

Halis susamyağı sivilcelere de gayet iyi gelmektedir.

Susam yağı, peynirle birlikte belli bir süre yenecek olursa, nefes darlığına karşı gayet faydalıdır.

Susam yemek, midede sıcak karışımlardan meydana gelen yanmayı ve keskin ilaç kullanmaktan yine midede meydana gelecek olan yanmaları teskin eder.

Susam, çocukların boyunu uzatıyor

Her çocuk büyüdüğünde uzun boylu olmayı ister. Bunu gerçekleştirmenin bir yolu da besinlerden geçiyor. Küçük yaşlarda özellikle simitle tüketilen gıdalardan biri olan susam da buna yardımcı…

Boyu uzatan besinlerin temeli kalsiyum minerali ve D vitaminine dayanmaktadır. Eğer ergenlik dönemindeki çocuklar bu vitamin ve minerali yeteri düzeyde alıyorlarsa mümkün olduğunca uzun boya sahip olacaklarını unutmamalıdır.

Kalsiyum içeriği en yüksek olan besinlerden birisi de susamdır.

FAZLASI ELBETTE ŞİŞMANLATIR

Doğrudan tüketilmeyen susam genellikle simit, börek ve bazı poğaça çeşitlerine eklenip tüketilebilir. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli husus ise susam içeriğinde yüksek yağ bulunmasıdır. Bu yağın sürekli tüketilmesi kilo alımına sebep olabilir.

 

Haber Tarihi: 28 Ekim 2018 Pazar 14:59
  1. simit
  2. simitin faydaları
  3. susamın faydaları
  4. boy uzatma
  5. boy uzatan besinler

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