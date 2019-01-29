Şimdi Teknofest 2019’a başvuru zamanı

Dünyanın en büyük ikinci havacılık festivali, ayakları yerden kesen TEKNOFEST heyecanı yeniden başlıyor. Bu yıl yine ilklere sahne olacak olan TEKNOFEST kapsamında uçan araba tasarım yarışması düzenleniyor. TEKNOFEST’in teknoloji yarışmaları için başvurular 28 Şubat’a kadar devam edecek. Kazanan takımları, toplamda 2 milyon liranın üzerinde bir ödül bekliyor.

Farkındalık oluşturacak

Türkiye’nin teknoloji üreten bir topluma dönüşmesini hedefleyen ve Milli Teknoloji Hamlesi sloganı ile yola çıkan TEKNOFEST, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yanı sıra, Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu kuruluşları ve üniversitelerin destekleriyle düzenleniyor. Toplumun tamamında teknoloji ve bilim konusunda farkındalık oluşturmayı, Türkiye’nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST kapsamında, gençlerin geleceğin teknolojileri üzerinde çalışmalarını desteklemek için 15 farklı kategoride teknoloji yarışmaları düzenleniyor.

Toplam ödül 2 milyon TL

Ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine açık olan yarışmalar; uçan arabalar ve sürücüsüz arabalar gibi geleceğin teknolojilerinin yanı sıra; roket, insansız sualtı sistemleri, insansız hava araçları gibi günümüz teknolojilerine yönelik kategorileri de içeriyor. Kazanan takımlara toplamda 2 milyon liranın üzerinde ödül verileceği teknoloji yarışmalarına başvurular www.teknofestistanbul.org adresi üzerinden 28 Şubat 2019 tarihine kadar devam edecek.