Şimdi de ‘Askıda Mektup Var’! Afrika’nın gönül postacısı

Kendisini “gönüllü Afrika fotoğrafçısı” olarak tanımlayan 26 yaşındaki Yavuz Atalay, “Askıda Mektup Var” projesi ile Türkiye’deki çocukların yazdıkları mektupları Afrika’daki çocuklara ulaştırarak “gönül” postacılığı yapıyor. Yaklaşık 5 yıldır fotoğraf sanatıyla ilgilenen Atalay, Afrika’da çektiği fotoğrafları Türkiye’de sergileyerek elde ettiği gelirle Afrika’da su kuyuları açtırdı.

“Askıda Mektup Var” ile Kamerun’a mektupları ulaştırıyor

Daha önce Nijer’e Türkiye’deki çocukların yazdığı mektupları ulaştıran Atalay, bu kez Kamerun’un Çad sınırındaki köylerine “gönül postacılığı” yapmaya hazırlanıyor. Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nde fotoğrafçı olarak görev yapan Yavuz Atalay, “Askıda Mektup Var” projesi ile Türkiye’deki çocukların yazdıkları mektupları Afrika’daki yaşıtlarına ulaştırarak onların hayallerine ulaşıp yüreğine dokunabilmeyi hedefliyor.

“Türkiye diye bir yerin varlığından haberdar oluyor”

Atalay, “Başlangıç için giyim, kırtasiye, oyuncak gibi ufak projeler yapıyorduk. Ancak çocukların gönlüne dokunmamız gerektiğini düşünüyordum. Bu düşünceden hareketle projeyi harekete geçirdik. Çocuklar, mektubun köşesine ay yıldızlı bayrağımızı çizdiler. Mektuplara, en sevdikleri oyuncakları, en önemlisi yaşadıkları şehre ait fotoğraflar koydular.

Hayatında bir saat uzaklıktaki şehir merkezine gitmemiş, dünyası tamamen köyden ibaret bir çocuk, Türkiye diye bir yerin varlığından haberdar oluyor. Artık onun için dünya o köyden ibaret değil. Böylece hem bu mektubu okuyan çocuğun hem de mektubu yazan çocuğun gönlüne dokunuyoruz” diye konuştu.