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Gündem Şimdi bunlar öğrenci mi? ODTÜ'de "kimyasal silah" provokasyonu
Gündem

Şimdi bunlar öğrenci mi? ODTÜ'de "kimyasal silah" provokasyonu

ODTÜ'deki PKK yandaşı öğrenci görünümlü militanlar TSK'ya atılan "kimyasal silah" iftirasını, pankartlarla üniversite duvarlarına taşıdı. ODTÜ'lü vatansever öğrenciler ise pankartları yırtarak yerinden söküp Türk bayrağı astı. İşte gün boyunca ODTÜ'de yaşananlar...

Yeniakit Publisher
2022-11-11 16:24:00 - 2022-11-11 16:41:14
Şimdi bunlar öğrenci mi? ODTÜ'de "kimyasal silah" provokasyonu

 Yeniakit.com.tr 

ODTÜ'de öğrenci görünümlü teröristler, PKK yandaşlarının "kimyasal silah" iftirasını üniversite duvarlarına taşıdı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hedef alınıp, iftiraya maruz bırakıldığı pankartlara, "Kimyasal silah insanlık suçudur, Katil devlet hesap verecek." notu yazıldı.

ODTÜ Forum adlı Twitter hesabından yapılan paylaşımda da, "TSK'nın Zap, Metina ve Avaşin'deki kimyasal silah kullanımına karşı ODTÜ'de pankart asıldı." denildi.

ODTÜ'lü vatansever öğrenciler ise pankartları yırtarak yerinden söküp, Türk bayrağını astı.

Bu kare sosyal medyada "ODTÜ kurtarıldı" etiketi ile paylaşıldı.

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