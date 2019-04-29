Silvestre Varela ilk golünü attı İstikbal Mobilya Kayserispor’un Portekizli oyuncusu Silvestre Varela bu sezon ilk golünü kaydetti.

İstikbal Mobilya Kayserispor’un Portekizli oyuncusu Silvestre Varela bu sezon ilk golünü kaydetti.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor ligin 30.haftasında sahasında konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kalarak puanı 37 yaptı.

Aytemiz Alanyaspor maçında sahaya ilk on birde çıkan tecrübeli ve başarılı kanat oyuncusu Silvestre Varela bu sezon ligde ilk golünü atarak büyük sevinç yaşadı.

28 maçta forma giyen Varela 1 gol atarken, 4 asist yaptı. Portekizli oyuncu bin 396 dakika sahada kalırken 1 sarı kart gördü.

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