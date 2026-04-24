Final yapacaktı: Teşkilat dizisiyle ilgili tüm Türkiye'nin merak ettiği karar alındı
Yeni sezonda devam edip etmeyeceği merak konusu olan MİT konulu Teşkilat dizisiyle ilgili karar alındı. Dizi yeni sezonda da ekranlarda olacak.
Yeni sezonda devam edip etmeyeceği merak konusu olan MİT konulu Teşkilat dizisiyle ilgili karar alındı. Dizi yeni sezonda da ekranlarda olacak.
Yerli dizilerin yeni sezonda devam edip etmeyeceği yavaş yavaş açıklanıyor. Taşacak Bu Deniz, Güller ve Günahlar ve Eşref Rüya'nın yeni sezon onayı almasının ardından bir yeni sezon haberi de TRT dizisinden geldi. 6 sezondur ekran yolculuğuna devam eden TRT'nin Teşkilat dizisi 7. sezon onayı aldı. Teşkilat'ın sezon finali tarihi açıklandı.
Yeni sezonda devam edecek dizilerin sezon finali tarihi duyurulurken TRT 1'den bir yeni sezon haberi daha geldi.
TRT, 6 sezondur devam eden fenomen diziye 7. sezon onayı verdi. TRT'nin Teşkilat dizisi yeni sezon onayı aldı. 7. sezonuyla ekrana gelmeye hazırlanan Teşkilat'ın sezon finali tarihi açıklandı.
TRT 1 ekranlarında 6 sezondur yayınlanan Teşkilat'ın final yaparak ekran macerasını tamamlaması bekleniyordu.
Reyting oranları hâlâ muazzam olan dizi için TRT devam etmesi yönünde karar aldı. Birsen Altuntaş, Teşkilat dizisinin sezon finalinin 14 Haziran'da yayınlanacağını duyurdu.
