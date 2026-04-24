Beşiktaş'ın eski golcüsü Eneramo 40 yaşında hayatını kaybetti

Eneramo’nun 2013 yılında Sivasspor’dan Beşiktaş’a transferi sırasında yapılan kontrollerde kalp rahatsızlığı tespit edildiği ve bu nedenle risk taşıdığı biliniyordu. O dönem yapılan kontrollerde Eneramo’nun kalp kaslarının yeterince verimli çalışmadığı, damarlarında sorun bulunduğu ve bu durumun dizine de olumsuz etki ettiği tespit edildi. Sivasspor formasıyla 109 maça çıkan Eneramo, 38 gol atıp 18 asist yapma başarısı göstermiş, 2013 yılında ise bedelsiz olarak Beşiktaş’a transfer olmuştu.