  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Spor
5
Yeniakit Publisher
Beşiktaş'ın eski golcüsü Eneramo 40 yaşında hayatını kaybetti
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Beşiktaş'ın eski golcüsü Eneramo 40 yaşında hayatını kaybetti

Türkiye’de Beşiktaş’ın yanı sıra Sivasspor, Karabükspor, Başakşehir ve Manisaspor formaları da giyen Michael Eneramo, geçirdiği kalp krizi sonucu 40 yaşında hayatını kaybetti.

#1
Foto - Beşiktaş'ın eski golcüsü Eneramo 40 yaşında hayatını kaybetti

Türkiye’de Sivasspor, Beşiktaş, Karabükspor, Başakşehir ve Manisaspor formaları giyen Michael Eneramo, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

#2
Foto - Beşiktaş'ın eski golcüsü Eneramo 40 yaşında hayatını kaybetti

Nijerya kaynaklarından alınan bilgilere göre Eneramo, Kaduna Eyaleti’nde bir antrenman sırasında fenalaşarak yere yığıldı.

#3
Foto - Beşiktaş'ın eski golcüsü Eneramo 40 yaşında hayatını kaybetti

Olayın Kaduna’daki U/Yelwa Mini Stadyumu’nda meydana geldiği belirtilirken, 40 yaşındaki eski futbolcunun tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı ifade edildi. FEDERASYON DOĞRULADI Nijerya Futbol Federasyonu da yaptığı açıklamayla Eneramo’nun vefatını doğruladı.

#4
Foto - Beşiktaş'ın eski golcüsü Eneramo 40 yaşında hayatını kaybetti

Eneramo’nun 2013 yılında Sivasspor’dan Beşiktaş’a transferi sırasında yapılan kontrollerde kalp rahatsızlığı tespit edildiği ve bu nedenle risk taşıdığı biliniyordu. O dönem yapılan kontrollerde Eneramo’nun kalp kaslarının yeterince verimli çalışmadığı, damarlarında sorun bulunduğu ve bu durumun dizine de olumsuz etki ettiği tespit edildi. Sivasspor formasıyla 109 maça çıkan Eneramo, 38 gol atıp 18 asist yapma başarısı göstermiş, 2013 yılında ise bedelsiz olarak Beşiktaş’a transfer olmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rüşvet çarkının merkezindeki isim etkin pişmanlığa başvurdu! Manavgat’ta itiraf fırtınası
Siyaset

Rüşvet çarkının merkezindeki isim etkin pişmanlığa başvurdu! Manavgat’ta itiraf fırtınası

Tutuklu imar kontrol müdürünün etkin pişmanlık ifadesi Manavgat Belediyesi’nde yıllarca işleyen rüşvet düzenini ortaya çıkardı...
Anıtkabir’de utanç görüntüleri! Türk askerinin selamı bardağı taşırdı
Gündem

Anıtkabir’de utanç görüntüleri! Türk askerinin selamı bardağı taşırdı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Anıtkabir’i ziyaret eden bir anaokulu kafilesinde yaşananlar, sosyal medya..
Mehter kıyafeti yerine mini etek giyselerdi CHP memnun olurdu! Milli bayramda ecdat düşmanlığı
Gündem

Mehter kıyafeti yerine mini etek giyselerdi CHP memnun olurdu! Milli bayramda ecdat düşmanlığı

Gaziantep’te düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında, CHP zihniyeti bir kez daha gerçek yüzünü gösterdi. Milli ..
Siyasi belirsizlik ve ekonomik krizler! Almanya gözünü emekli maaşına dikti
Dünya

Siyasi belirsizlik ve ekonomik krizler! Almanya gözünü emekli maaşına dikti

Siyasi belirsizlik ve ekonomik krizlerle boğuşan Avrupa'nın önde gelen ülkesi Almanya emeklilerin maaşına göz dikti. Başbakan Friedrich Merz..
Türkiye kırmızı bültenle arıyordu! Tayland'da yakalandı
Gündem

Türkiye kırmızı bültenle arıyordu! Tayland'da yakalandı

Türkiye'de 6 Şubat depremlerinde yıkılan bir binaya ilişkin hakkında kırmızı bülten bulunan müteahhit, Tayland'da yakalandı.

Kaynanasını öldüren milletvekili yakalandı!
Avrupa

Kaynanasını öldüren milletvekili yakalandı!

İtalya’nın başkenti Roma'da gerçekleşen korkunç cinayetin ardından sırra kadem basan milletvekili Marco Valeri, güvenlik güçlerinin titiz ta..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23