Beşiktaş'ın eski golcüsü Eneramo 40 yaşında hayatını kaybetti
Türkiye’de Beşiktaş’ın yanı sıra Sivasspor, Karabükspor, Başakşehir ve Manisaspor formaları da giyen Michael Eneramo, geçirdiği kalp krizi sonucu 40 yaşında hayatını kaybetti.
Nijerya kaynaklarından alınan bilgilere göre Eneramo, Kaduna Eyaleti’nde bir antrenman sırasında fenalaşarak yere yığıldı.
Olayın Kaduna’daki U/Yelwa Mini Stadyumu’nda meydana geldiği belirtilirken, 40 yaşındaki eski futbolcunun tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı ifade edildi. FEDERASYON DOĞRULADI Nijerya Futbol Federasyonu da yaptığı açıklamayla Eneramo’nun vefatını doğruladı.
Eneramo’nun 2013 yılında Sivasspor’dan Beşiktaş’a transferi sırasında yapılan kontrollerde kalp rahatsızlığı tespit edildiği ve bu nedenle risk taşıdığı biliniyordu. O dönem yapılan kontrollerde Eneramo’nun kalp kaslarının yeterince verimli çalışmadığı, damarlarında sorun bulunduğu ve bu durumun dizine de olumsuz etki ettiği tespit edildi. Sivasspor formasıyla 109 maça çıkan Eneramo, 38 gol atıp 18 asist yapma başarısı göstermiş, 2013 yılında ise bedelsiz olarak Beşiktaş’a transfer olmuştu.
