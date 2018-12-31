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Silivri’de sahte içki denetimi

İstanbul'un Silivri ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından sahte içki denetimi yapıldı.

31 Aralık 2018 Pazartesi 18:37
Silivri’de sahte içki denetimi

Silivri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, yılbaşı kutlamaları öncesinde halk sağlığının korunması amacıyla alkol denetimleri yaptı. Gıda mühendisleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde yönetmelik maddeleri uyarınca alkollü içecekler ve işyerleri kontrol edildi. Denetimlerin gece boyu devam edeceği öğrenildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:  

“Yaklaşan yılbaşı kutlamaları nedeniyle alkollü içki tüketiminin artabileceğinin söz konusu olması üzerine sahte ve kaçak alkollü içkilerin piyasaya sürülmesi riski göz önünde bulundurularak tüketicilerin güvenliği ve haksız rekabetin önlenmesi amacıyla İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Denetim Birimi tarafından içkili eğlence yerleri, içkili lokantalar ve oteller başta olmak üzere, alkollü içki satış yerlerine denetimler gerçekleştirilmiştir. İlçemizde bu alanda faaliyet gösteren işletmelerde yapılan denetimlerde; Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) belgesi,  Maliye Bakanlığı’nın bandrolü olmadan satışa sunulan sahte alkollü içkiler ve işyerleri hijyen yönünden denetlenip halk sağlığının korunması amaçlanmıştır. İlçe Müdürümüz Kemal Benli, yaklaşan yılbaşı nedeniyle tüketimin artacağı şu günlerde amaçlarının yılbaşı gecesi vatandaşlarımızın istenmeyen sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalmaması için denetimlerin devam edeceğini belirtmiştir"

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 18:37
  1. İstanbul
  2. Silivri
  3. Sahte içki denetimi
  4. Silivri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü

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