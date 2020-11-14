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Aktüel Silivri'de koronavirüs tedbirleri denetimi
Aktüel

Silivri'de koronavirüs tedbirleri denetimi

Yeniakit Publisher
2020-11-14 16:08:01 -
Silivri'de koronavirüs tedbirleri denetimi

İSTANBUL (AA) - İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Silivri'de koronavirüs tedbirlerini denetledi.

Gümüşyaka Mahallesi'nde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, koronavirüs kapsamında alınan tedbirlere yönelik kontroller yaptı.

Ekipler, İçişleri Bakanlığı kararı doğrultusunda trafiğe kapalı cadde ve sokaklarda maske, sosyal mesafe ve sigara denetimi gerçekleştirdi.

Jandarma ekipleri anonslarla uyarı yaparken, maske ve sigara kurallarına uymayan vatandaşlara idari para cezası kesildi.

Ekiplerin denetimleri sıklaştıracağı öğrenildi.

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