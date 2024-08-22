Silivri açıklarında öyle bir şey yakalandı ki... Görenler hayrete düştü!

Marmara Denizi Silivri açıklarında balıkçıları tarafından normalinden 25 ile 30 kat daha büyük 2 dev Fener Balığı yakalandı. Yakalanan balıklar Beylikdüzü’nde bulunan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi’ne getirildi. Müze kurucusu Kenan Balcı tarafından tezgaha konulan 2 dev balığın yanına bırakılan normal boyuttaki başka bir Fener Balığı da balıkların büyüklüğü gözler önüne serdi. Fener Balıklarının ilginç avlanma yöntemi hakkında bilgiler veren Balcı, birkaç gün sonra balıkların etinin satılacağını iskeletinin ise mumyalanmış balık müzesinde ücretsiz sergileneceğini söyledi. Dev Fener Balıkları ise görenleri adeta hayrete düşürdü.