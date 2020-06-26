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Şili'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 5 bini geçti

Yeniakit Publisher
2020-06-26 20:58:23 -
Şili'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 5 bini geçti

BUENOS AIRES (AA) - Şili'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bini aştı.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, virüs kaynaklı ölenlerin sayısı 165 artarak 5 bin 68'e, vaka sayısı da 4 bin 296 artarak 263 bin 360'a çıktı.

Nüfusu 7 milyonu aşan ve başkent Santiago'yu da kapsayan Metropolitan bölgesi, 208 bin 862 vaka ve 4 bin 342 ölü sayısıyla ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

Nüfusu 19 milyonu aşan Şili, Güney Amerika'da Brezilya ve Peru'nun ardından en çok vakanın görüldüğü ülke oldu.

Şili'de 16 Mayıs'ta başta Metropolitan bölgesinde ilan edilen karantina, ülkenin çeşitli bölgelerinde de yürürlüğe konmuş ve 3 Temmuz'a kadar uzatılmıştı.

Sağlık Bakanlığı, geçen hafta doğrulanmış Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısına eklenmeyen, 3 binden fazla muhtemel virüs kaynaklı ölümün olduğunu açıklamıştı.

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