  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Şili, Bolivya ve Guatemala'da Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor
Aktüel

Şili, Bolivya ve Guatemala'da Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor

Yeniakit Publisher
2020-10-20 00:20:08 -
Şili, Bolivya ve Guatemala'da Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor

ANKARA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı Güney Amerika ülkelerinden Şili'de 13 bin 676, Bolivya'da 8 bin 481, Orta Amerika ülkesi Guatemala'da ise 3 bin 541'e yükseldi.

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 41 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 13 bin 676'ya çıktı.

Ülkede Kovid-19 vaka sayısı 1545 artışla 493 bin 305'e, iyileşenlerin sayısı 465 bin 21'e ulaştı.

- Bolivya

Bolivya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 yüzünden son 24 saatte 18 kişi daha hayatını kaybetti. Böylece salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 8 bin 481'e yükseldi.

Vaka sayısının 61 artarak 139 bin 771'e çıktığı ülkede, bugüne kadar 104 bin 483 Kovid-19 hastası sağlığına kavuştu.

- Guatemala

Guatemala basınındaki haberlere göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 11 artarak 3 bin 541'e, vaka sayısı da 239 artışla 101 bin 599'a ulaştı.

Ülkede toplam 91 bin 32 kişi iyileşti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ümit Özdağ, İYİ Parti'deki FETÖ'cü ismi açıkladı
Gündem

Ümit Özdağ, İYİ Parti'deki FETÖ'cü ismi açıkladı

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, katıldığı televizyon programında İYİ Parti İl Başkanı Buğra Kavuncu’nun FETÖ’cü olduğunu itiraf ..
En kısa zaman birimi ölçüldü
Teknoloji

En kısa zaman birimi ölçüldü

Bilim insanları, şimdiye kadarki en kısa zaman birimini ölçmeyi başardı.
Bakan Bekir Pakdemirli müjdeyi verdi: Türkiye'nin seri üretime hazır ilk prototipini sunduk
Ekonomi

Bakan Bekir Pakdemirli müjdeyi verdi: Türkiye'nin seri üretime hazır ilk prototipini sunduk

Dünyada elektrikli motora bir yönelim olduğunu belirten Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Biz de 'Elektrikli araç olur da elektrikli ..
Satılık 2018 model Renault Megane
Satılık 2018 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay