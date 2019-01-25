Şile'de kaybolan yaşlı adam ormanda bulundu İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şile'de kaybolan 79 yaşındaki Selami Soyal'ı, 20 saat süren arama çalışmaları neticesinde yarı baygın halde ormanlık alanda buldu.

Alınan bilgiye göre, öğle saatlerinde gittiği fındık bahçesinden evine dönmeyen ve kendisinden haber alınamayan Selami Soyal'ın yakınları, durumu akşam saatlerinde jandarmaya bildirdi. Gece boyunca arama yapıldı Jandarma ekipleri, Şile İlçesi Bozgoca Mahallesi kırsal kesiminde, iz takip ve arama köpekleri, jandarma komandolar, jandarma asayiş timleri ve dronelerle gece boyunca arama yaptı. Ormanda bulundu Yaklaşık 20 saat süren arama çalışmaları sonunda, Selami Soyal, ormanlık alanda yarı baygın halde bulundu. Jandarma ekipleri, Soyal'a, ısınabilmesi için bot ve komando malzemesi giydirdi. Soyal'ın ilk müdahalesi, olay yerine en yakın noktaya kadar gelen 112 Acil Yardım ekibi tarafından yapıldı. Hastanede Ardından Jandarma ekipleri tarafından ambulansa ulaştırılan Soyal, Şile Devlet Hastanesine götürüldü.

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