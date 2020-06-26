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Aktüel

Silahla oynayan çocuk kaza ile kuzenini öldürdü

Yeniakit Publisher
2020-06-26 22:56:09 -
Silahla oynayan çocuk kaza ile kuzenini öldürdü

YOZGAT (AA) - Yozgat'ta amcasının silahıyla oynayan çocuk, kaza ile kuzenini öldürdü.

İddiaya göre, Sorgun ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde, 7 yaşındaki Ö.E.A. amcası H.U.'nun valizinden aldığı tabanca ile oynadığı sırada, tabancanın ateş alması sonucu 2 yaşındaki kuzeni H.İ.F.'yi vurdu.

Silah sesinin duyulması üzerine H.U. ve yakınları kendi araçlarıyla H.İ.F.'yi Sorgun Devlet Hastanesine götürdü.

Muayenede H.İ.F.'nin öldüğü belirlendi.

Yaşı küçük olan Ö.E.A. kimlik tespitinden sonra cumhuriyet savcısının babasına teslim edilirken H.İ.F.'nin cesedi hastane morguna kaldırıldı.

H.U.'nun İstanbul'da mahalle bekçisi olduğu, izinli olarak Sorgun'a geldiği öğrenildi.

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