  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Kısa çalışma ödeneği haftalık çalışma saatleri

Bisiklet 'yeni normal' dönemin gözde ulaşım aracı olmaya aday

Mustafa Sönmez kimdir? Mustafa Sönmez nereye atandı?

Nükleer enerji Kovid-19 salgınında 'güven tazeledi'

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Nekbe'nin 72. yılında Filistin açıklaması
için kalan
Aktüel

Silahın patladığı kavgada adli kontrol şartıyla serbestlik kararı

Bilecik’te geçtiğimiz gün iftar vakti iki araç sürücün kavgasında silah patlarken, şahıs çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 12:55:32 -
Silahın patladığı kavgada adli kontrol şartıyla serbestlik kararı

Bilecik’te geçtiğimiz gün iftar vakti iki araç sürücün kavgasında silah patlarken, şahıs çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Olay; 15 Mayıs günü meydana geldi. Bilecik merkez Ertuğrul Gazi Mahallesi Stadyum Sokak üzerinde iki araç sürücüsü arasında trafik yüzünden tartışma çıktı. Zeki E. küfürleşme üzerine ruhsatlı silahını çıkararak tartıştığı Atakan G.’nin bacağına 1 el ateş etti. Şans eseri kurşun şahsa isabet etmezken, ikinci hamlede ise silahın tutukluk yaptığı iddia edildi. Olay yerine çok sayıda polis sevk edilirken, kavgaya karışanlar ve Atakan G.’nin yanında bulunan akrabaları gözaltına alındı. Şahısların ifadesinin ardından Zeki E. polis ekipleri tarafından Bilecik Adliye Sarayına getirilerek, mahkeme çıkarıldı. Şahıs adli kontrol şartıyla serbest kaldı.


Öte yandan iftara 15 dakika kala fırınlar bölgesinde yaşanan olayda yoğunluk sırasında merminin kimseye isabet etmemesi, faciayı önlemiş oldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı