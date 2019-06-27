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Silah kaçakçılarına dev baskın! 121 personel katıldı

Afyonkarahisar’da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 21 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonla çok sayıda ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.

27 Haziran 2019 Perşembe 18:22
Silah kaçakçılarına dev baskın! 121 personel katıldı

Afyon İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, yasa dışı silah alım satımı, düğün, asker uğurlama gibi eğlencelerde silah atılması olaylarının önüne geçilmesi amacıyla “6136 Sayılı Kanun Kapsamında Silah ve Mühimmat Kaçakçılığı” suçu ile ilgili kent merkezi ile Bolvadin ve Çay ilçelerini kapsayacak şekilde 21 ayrı adreste 121 personelin katılımıyla eş zamanlı yapılan operasyon düzenlendi. 21 şüpheli ikamet ettikleri adreslerde yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada; 8 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet kurusıkı tabanca, 13 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet faturasız gaz tabancası, 203 adet muhtelif çapta tabanca fişeği, 268 adet av tüfeği fişeği, 4 adet kama bıçak, 14 adet şarjör, 759 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen altın görünümlü sikke, 2 adet tarihi obje ele geçirildi.

Jandarmadan yapılan açıklamada, kent genelinde yapılan düğün, asker uğurlama gibi eğlenceler esnasında silah atılmasının önüne geçilmesi maksadıyla resmi ve sivil ekiplerce sürekli olarak denetim ve kontrollerin yapılmasına devam edileceği ve vatandaşların huzur ve güven ortamında yaşaması için suç ve suçlularla mücadeleye kararlılıkla devam edileceği bildirildi.

 

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 18:22
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