Dünya Sıkıyönetim davasında ağır ceza: Eski başbakana 23 yıl hapis
Dünya

Sıkıyönetim davasında ağır ceza: Eski başbakana 23 yıl hapis

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Sıkıyönetim davasında ağır ceza: Eski başbakana 23 yıl hapis

Güney Kore’de eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol’un sıkıyönetim girişimine destek vererek ayaklanmada kilit rol oynadığı gerekçesiyle yargılanan eski Başbakan Han Duck Soo, mahkeme tarafından 23 yıl hapis cezasına mahkûm edildi.

Güney Kore eski Başbakanı Han Duck-soo, eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un kısa süren sıkıyönetim ilanını destekleyerek 'ayaklanmada' kilit rol oynadığı gerekçesiyle 23 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Yonhap haber ajansının aktardığına göre, Seul Bölge Mahkemesi, 3 Aralık 2024'te ilan edilen sıkıyönetim ilanının ayaklanma olduğunu teyit eden ilk kararda bu cezayı verdi.

Han, eski Devlet Başkanı Yoon'un görevden alınmasının ardından geçici devlet başkanlığı görevini üstlenmişti. 1 Mayıs 2025 sabahı yaptığı açıklamada Han Duck soo, istifa ettiğini duyurmuştu.

ESKİ DEVLET BAŞKANI YOON'A 5 YIL HAPİS CEZASI

Güney Kore'de görevden alınan eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, sıkıyönetim girişimi nedeniyle açılan davada görevi kötüye kullanma ve resmi belgelerde sahtecilik suçlarından beş yıl hapse mahkum edildiği açıklanmıştı.

