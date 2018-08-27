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Sıkışan fermuarları açmak için ne yapmak gerekir?

Sıkışan fermuar nasıl açılır? Sıkışan fermuarları açmak için hangi yöntemleri kullanmak gerekir?

27 Ağustos 2018 Pazartesi 17:26
Sıkışan fermuarları açmak için ne yapmak gerekir?

Kullandığımız eşyaların, kıyafetlerimizin bir çoğunda fermuar bulunmaktadır. Kimi zaman fermuarı açmaya çalıştığımızda sıkışması nedeniyle açmakta güçlük çekeriz. Sizde bu yöntemleri deneyerek sıkışan fermuarları kolaylıkla açabilirsiniz.

İşte sıkışan fermuarı açmak için yapmanız gerekenler...

* Fermuarın açılırken zorlandığı kısımları sıradan,basit bir kurşun kalemle karalayın. Bu şekilde kalemle yeterince ilgili kısımları karalarsanız fermuarınız artık daha kolay açılıp kapanacak ve sıkışmayacaktır.

* Sıkışan kısımlara bir parça kuru sabun sürerseniz bu kısımları kayganlaştırmış olursunuz. Böylece kayganlaşan kısımlarda fermuarın açılması daha kolay olacaktır.

Haber Tarihi: 27 Ağustos 2018 Pazartesi 17:26
  1. fermuar
  2. sıkışan fermuar

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