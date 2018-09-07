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Sıkışan fermuarı açmak için bu yöntemi deneyin!

Sıkışan fermuarı açmak için ne yapmak gerekir? İşte sıkışan fermuarı açmak için yapmanız gerekenler...

07 Eylül 2018 Cuma 16:16
Sıkışan fermuarı açmak için bu yöntemi deneyin!

Kullandığımız eşyaların, kıyafetlerimizin bir çoğunda fermuar bulunmaktadır. Kimi zaman fermuarı açmaya çalıştığımızda sıkışması nedeniyle açmakta güçlük çekeriz. Böyle durumlar hele bir de acelemiz olduğu zamanlar başımıza gelirse çözümü çok basit.

İşte sıkışan fermuarı açmanın en pratik yolu;

Bozuk fermuarı mumlu boya sürerek tamir edebilirsiniz.

Fermuarın açılırken zorlandığı kısımları sıradan,basit bir kurşun kalemle karalayın. Bu şekilde kalemle yeterince ilgili kısımları karalarsanız fermuarınız artık daha kolay açılıp kapanacak ve sıkışmayacaktır.

Sıkışan kısımlara bir parça kuru sabun sürerseniz bu kısımları kayganlaştırmış olursunuz. Kayganlaşan kısımlarda fermuarın daha kolay açıldığını göreceksiniz.

Haber Tarihi: 07 Eylül 2018 Cuma 16:16
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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