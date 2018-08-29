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Sıkı topuz saça zarar veriyor

Sıkı topuzlar veya saçlarını çok sıkı bağlayıp at kuyruğu yapan kız çocuklarının saçlarında sürekli dökülme ihtimali artıyor.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 19:10
Sıkı topuz saça zarar veriyor

İngiliz Dermatoloji dergisinde çıkan bir habere göre; örgülü modeller, kimyasal düzleştiriciler kullanılarak yapılan saç dalgaları veya postişler saçlara ciddi zararlar veriyor.

Kafa derisi, cilt ve saçla ilgili hastalıkların, genelde Afrikalı insanları etkilediği sanılsa da uzmanlar, her türlü saç tipinin bu riskleri taşıdığını ifade ediyor. Afrika’da yapılan ve 2000 yetişkin ve çocuğu kapsayan araştırma sonucunda, kadınların üçte birinin, kız çocuklarınınsa yedide birinin saç dökülmesi yaşadığı ortaya çıktı.

Dökülmenin sebebi olan saç derisi hastalıklarına, saçlarını düzleştirerek örgüler ekleyen ya da balerinlerin tercih ettiği sıkı topuzlar yapan kişilerde daha fazla rastlanıyor. Saçlarını çok sıkı bağlayan ve at kuyruğu yapan kız çocukların saçlarının da sürekli olarak dökülme ihtimali var.

Araştırmacılara göre erkeklerin karşılaştığı cilt hastalıkları daha çok yanlış ve çok kısa saç kesiminden dolayı yaşanıyor. Çünkü bu modeller enfeksiyon ve cilt problemlerine davetiye çıkaran, kesik ve kanamalara sebep olabiliyor.

Sık ve kısa kesilen saçlar, aynı zamanda kan yoluyla bulaşan hastalıklara yakalanma tehlikesini de beraberinde getiriyor. Onun için saç tıraşı esnasında, mekanik cihazların kullanılmaması tavsiye ediliyor.

Haber Tarihi: 29 Ağustos 2018 Çarşamba 19:10
  1. saç
  2. topuz
  3. topuz yapmanın zararları

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