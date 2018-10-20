Sık tekrarlayan çarpıntılara dikkat..



Sebebi, kalbinizin gereğinden hızlı çalışması olabilir. Baş dönmesi, baygınlık hissi, yorgunluk, göğüs ağrısı da oluyorsa, hemen bir hekime başvurmalısınız.

Birey kalp atımlarını hissediyorsa buna çarpıntı denir. Bazı bireyler gece yattığında sol tarafına döndüğünde kalbinin çarpıntılarını duyduğunu söylüyor. Ama bu çarpıntı değildir. Bu normal bir durumdur. Etraftaki tüm uyaranlar çekildiğinde, sessizlikte kişiler kalbine odaklanıp, bunu duymaktadırlar. Bu çarpıntı değildir. Çarpıntı hastanın gündelik yaşamı sırasında kalp atımlarını belirgin düzeyde hissetmesi ve bu durumun huzurunu bozmasıdır.

Bu hastalık belli bir yaşa mahsus değildir. Bazen çocuklarda, bazen ileri yaşta, kısacası her yaşta görülür. Fakat bazı taşikardi tipleri ileri yaşlarda görülür. 70 yaşın üzerindeki bireylerde yüzde 10 sıklığında görülmektedir

Taşikardi farklı

Taşikardi kişinin kalbinin hızlı atması, çarpıntı ise kalp ritminin düzensiz atmasıdır. Çarpıntıda kalp hızlı atmayabilir, ancak düzensizlik vardır. Yani taşikardi çarpıntının bir türüdür.

Bazen de başka hastalıklarla birlikte çarpıntı olabilir. En çok çarpıntıya yol açan hastalıklardan birisi guatr hastalıklarıdır. Ayrıca artan ateşle birlikte de çarpıntı ortaya çıkabilir. Çarpıntının sıklığı çok önemlidir. Haftada bir veya her gün hissedilir, hissedildiğinde hastada yorgunluk bırakır. Çarpıntının sıklığı bu sebeple önem arz eder. İhmal edilmemeli, bir uzmana başvurulmalıdır.

● Korku, endişe yani gerginlik, hatta sigara, çay, kahve gibi nikotin, kafein, tein muhtevalı içecekler de çarpıntı yapabilir.

● Aşırı çalışma, yorgunluk, acele, telaş, bunalma gibi durumlarda da çarpıntı olabilir.

Onun için, çarpıntınızın hangi durumlarda ortaya çıktığını kendiniz gözleyebilirsiniz. İçtiklerinizden kaynaklanıyorsa; onları azaltın veya -aslında- hiç içmeyin!

Paniklemenize lüzum yok.

● Ayrıca fazla kilolu iseniz, kilo verin.

● Az yemeli, sofradan doymadan kalkmalısınız.

Aldığınız ilaçların yan etkisi olabilir

Çarpıntıları sık oluyorsa hekim gözetimi gerekir. Sorun ciddi olabilir. Belki bir ilacın mesela idrar söktürücü bir ilacı yan etkisidir. Tiroit bezlerinin aşırı çalışmasından da olabilir. Şeker hastalığı çarpıntı yapar. Bunlar ancak hekim muayenesi ile anlaşılabilir.